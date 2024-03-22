İleriye dönük transfer çalışmalarına devam eden Real Madrid dev bir hamle yapmaya hazırlanıyor.



Real Madrid gözünü Liverpool'un yıldızına çevirdi.



SÖZLEŞMESİ BİTECEK



Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Trent Alexander-Arnold'ın durumunu yakından takip ediyor.



Haberin detaylarında Liverpool'un oyuncuyu satmak istemediği söylenirken bir yandan da Trent Alexander-Arnold'ın bu konuyla ilgili şu anlık bir düşüncesi olmadığı da söylendi.



29 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Liverpool formasıyla 29 resmi maça çıkan Trent Alexander-Arnold bu karşılaşmalarda 2 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.





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