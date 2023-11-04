Real Madrid'den Mbappe açıklaması!

İspanyol devi Real Madrid, Kylian Mbappe ile görüşme gerçekleştirildiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'den Mbappe açıklaması!
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04 Kasım 2023 20:02
Son güncelleme 04 Kasım 2023 20:03
Son günlerde adı sık sık Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe için Real Madrid kulübünden bir açıklama geldi. 

RealMadrid, Kylian Mbappe ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncu Kylian Mbappé ile kulübümüz arasında pazarlık yapıldığı iddialarına ilişkin spekülasyonların yer aldığı, yakın zamanda farklı medya kuruluşları tarafından yayınlanan bilgiler göz önüne alındığında, Real Madrid CF olarak bu bilginin tamamen yanlış olduğunu ve bu tür bir görüşmenin gerçekleşmediğini belirtmek isteriz.'' ifadeleri kullanıldı. 

Paris Saint-Germain'deki sözleşmesinin son yılını geçiren Mbappe, bu sezon PSG formasıyla 13 maça çıkarken 12 gole imza attı.

 

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