Real Madrid'de Xabi Alonso ve Vinicius Jr. krizi!

Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı mağlup ederek liderliğini pekiştirdi ancak kulübün içinde büyük bir kriz patladı.



Mundo Deportivo'nun haberine göre, Vinicius Junior ile teknik direktör Xabi Alonso'nun ilişkisi tamamen kopma noktasına geldiğini yazdı.



"GİT O ZAMAN VINI!"



Karşılaşmanın 72. dakikasında oyundan alınan Brezilyalı yıldız, Alonso'nun elini sıkmadan doğrudan soyunma odasına gitti. İddialara göre Vinicius, sinirle "Bıktım, bu takımdan gidiyorum" derken; Alonso'nun da "Tamam, git o zaman Vini" sözleriyle karşılık verdiği aktarıldı.



2027'ye kadar kontratı bulunan Brezilyalı yıldızın, maaş artışı ve daha fazla sorumluluk istediği kaydedildi.



Real Madrid yönetimi ise krizin büyümemesi için devreye girmeye hazırlanıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.



