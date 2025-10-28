28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Real Madrid'de Xabi Alonso ve Vinicius Jr. krizi!

Real Madrid'de El Clasico zaferinin ardından Vinicius Junior ile Xabi Alonso'nun soyunma odasında birbirine rest çektiği iddia edildi.

calendar 28 Ekim 2025 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de Xabi Alonso ve Vinicius Jr. krizi!
Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı mağlup ederek liderliğini pekiştirdi ancak kulübün içinde büyük bir kriz patladı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Vinicius Junior ile teknik direktör Xabi Alonso'nun ilişkisi tamamen kopma noktasına geldiğini yazdı.

"GİT O ZAMAN VINI!"

Karşılaşmanın 72. dakikasında oyundan alınan Brezilyalı yıldız, Alonso'nun elini sıkmadan doğrudan soyunma odasına gitti. İddialara göre Vinicius, sinirle "Bıktım, bu takımdan gidiyorum" derken; Alonso'nun da "Tamam, git o zaman Vini" sözleriyle karşılık verdiği aktarıldı.

2027'ye kadar kontratı bulunan Brezilyalı yıldızın, maaş artışı ve daha fazla sorumluluk istediği kaydedildi.

Real Madrid yönetimi ise krizin büyümemesi için devreye girmeye hazırlanıyor. 

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
