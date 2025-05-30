Real Madrid, Arnold'u açıkladı!

Real Madrid, uzun süredir gündemde olan Trent Alexander-Arnold transferini resmiyete döktü.İspanyol devi, Liverpool'dan İngiliz sağ bek ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.Teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid, daha önce de Bournemouth'tan Dean Huijsen'i kadrosuna katmıştı.26 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyordu ancak Real Madrid, 15 Haziran'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'na yetiştirmek için Arnold için bonservis ödedi. İspanyol devi, Arnold için Liverpool'a 10 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus ödeyecek.Real Madrid, altı yıllık sözleşme imzaladığı Arnold'un sözleşmesine 1 milyar euro'luk serbest kalma maddesi ekledi.Liverpool altyapısından yetişen ve Real Madrid'e transferine kadar başka bir takımın formasını giymeyen Arnold, İngiliz ekibinde 354 maçta 23 gol attı ve 92 asist yaptı.