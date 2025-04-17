Real Betis, Konferans Ligi'nde yarı finalde!

Konferans Ligi çeyrek finalinde Real Betis, 2-0'ın rövanşında Polonya ekibi Jagiellonia'ya konuk oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Chorten'de oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmada Real Betis'in golünü 78. dakikada Cedric Bakambu kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 81. dakikada Darko Churlinov attı.
Bu sonuç ile birlikte toplamda 3-1'lik skorla Real Betis adını yarı finale yazdırdı.
Real Betis Konferans Ligi yarı finalinde Celje'yi eleyen Fiorentina ile karşılaşacak.
Chorten'de oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmada Real Betis'in golünü 78. dakikada Cedric Bakambu kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 81. dakikada Darko Churlinov attı.
Bu sonuç ile birlikte toplamda 3-1'lik skorla Real Betis adını yarı finale yazdırdı.
Real Betis Konferans Ligi yarı finalinde Celje'yi eleyen Fiorentina ile karşılaşacak.