Real Betis'in Victor Nelsson planı!

Real Betis, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İspanyol ekibi, devre arasında Galatasaray ile anlaşma sağlayamazsa transfer için sezon sonunu bekleyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Betis'in Victor Nelsson planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2024 15:34
İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in Galatasaray'dan Victor Nelsson için transfer olanı ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Betis, Nelsson'u ilk olarak kiralamak istiyor. Betis'in, Nelsson için yapılacak olası kiralık anlaşmaya satın alma opsiyonu da eklemek istediği kaydedildi.

KİRALIK ANLAŞMA OLMAZSA...

İspanyol temsilcisinin devre arasında Nelsson'un kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşamazsa, 26 yaşındaki futbolcu için sezon sonunu bekleyeceği öne sürüldü. Real Betis'in, sezon sona ermesiyle birlikte sözleşmesinin son yılına girecek Nelsson'un bu durumundan faydalanmak istediği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTEMİYOR

Victor Nelsson'un Galatasaray'daki önemini kaybettiğine değinilirken, Danimarkalı stoperin transfere sıcak baktığı vurgulandı. Nelsson'un ayrıca Galatasaray ile 2026 yılında bitecek sözleşmesini uzatma düşüncesinin olmadığı belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu 201 yazında kadrosuna katmıştı. Nelsson, Galatasaray forması altında çıktığı 137 maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery