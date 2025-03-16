Real Betis, gerilerden gelip kazanmasını bildi!

İspanya La Liga'nın 28.hafta maçında Real Betis, deplasmanda Leganes'i 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Betis, gerilerden gelip kazanmasını bildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2025 17:58
İspanya La Liga'nın 28.hafta maçında Real Betis, Leganes'e konuk oldu.

Municipal de Butarque Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Betis, ilk yarı 2-0 geride bıraktığı karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazandı.

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 64. dakikada penaltıdan Isco, 78. dakikada Cedric Bakambu ve 82. dakikada Juan Hernandez kaydetti.

Leganes'in gollerini ise 29 ve 44. dakikalarda Daniel Raba attı.

Bu galibiyetin ardından Real Betis puanını 44'e yükseltti. Leganes, 27 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Betis, Sevilla'yı konuk edecek. Leganes, Real Madrid deplasmanına gidecek.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery