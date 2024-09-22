Rashica ilk golünü attı

Beşiktaş'ı 20. dakikada öne geçiren Milot Rashica, bu sezonki ilk golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rashica ilk golünü attı
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22 Eylül 2024 22:43

Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Milot Rashica, bu sezon ilk golünü attı.

Beşiktaş'ı 20. dakikada öne geçiren Milot Rashica, bu sezonki ilk golünü attı.

Bu sezon oynanan 7 resmi maçta da forma giyen Rashica, ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti. 

 
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