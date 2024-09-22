Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Milot Rashica, bu sezon ilk golünü attı.
Beşiktaş'ı 20. dakikada öne geçiren Milot Rashica, bu sezonki ilk golünü attı.
Bu sezon oynanan 7 resmi maçta da forma giyen Rashica, ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti.
Rashica ilk golünü attı
Beşiktaş'ı 20. dakikada öne geçiren Milot Rashica, bu sezonki ilk golünü attı.
22 Eylül 2024 22:43
Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Milot Rashica, bu sezon ilk golünü attı.
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