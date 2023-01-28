Rashica: 'En iyi oyunumuz değil'

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Milot Rashica, Giresunspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sonrası konuştu.



Rashica, "En iyi oyunumuz değildi. Buna rağmen pozisyonlara girdik ve golleri attık. Bazen böyle olabiliyor. Galatasaray'a karşı oynarken, biraz daha dişli oynayabiliyor rakipler." dedi.



Galatasaray'da ilk golünün hatırlatılması üzerine Kosovalı futbolcu, "Çok mutluyum. Biraz geç oldu ama geç olsun, güç olmasın. Mutluyum, 3 puanı kazandık, önemli olan buydu" diye konuştu.





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