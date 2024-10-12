Rashica Asist yaptı, Kosova kazandı

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 3.maçında Litvanya, evinde Kosova ile karşı karşıya geldi. Dariaus ir Gireno Stadionas'ta oynanan mücadeleyi Kosova 2-1 kazandı.



Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 20'de Edon Zhegrova, 65'te Milot Rashica'nın yaptığı asistte Ermal Krasniqi kaydetti. Litvanya'nın tek golünü ise 84'te Paulius Golubickas attı.



RASHİCA İLK 11'DE



Mücadelede Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica maça ilk 11'de başladı. 65. dakikada da asist yaptı.



VEDAT MURIQI SAKAT



Bir zamanlar Süper Lig'de forma giyen Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.



Bu sonucun ardından Kosova 6 puana yükseldi. Litvanya 0 puanda kaldı.



Kosova, bir sonraki maçta Güney Kıbrıs'ı konuk edecek. Litvanya da sahasında Romanya ile karşı karşıya gelecek.



