Rashica Asist yaptı, Kosova kazandı

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Kosova, deplasmanda Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rashica Asist yaptı, Kosova kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2024 18:04
Son güncelleme 12 Ekim 2024 18:30
UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 3.maçında Litvanya, evinde Kosova ile karşı karşıya geldi. Dariaus ir Gireno Stadionas'ta oynanan mücadeleyi Kosova 2-1 kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 20'de Edon Zhegrova, 65'te Milot Rashica'nın yaptığı asistte Ermal Krasniqi kaydetti. Litvanya'nın tek golünü ise 84'te Paulius Golubickas attı.

RASHİCA İLK 11'DE

Mücadelede Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica maça ilk 11'de başladı. 65. dakikada da asist yaptı.

VEDAT MURIQI SAKAT

Bir zamanlar Süper Lig'de forma giyen Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Bu sonucun ardından Kosova 6 puana yükseldi. Litvanya 0 puanda kaldı.

Kosova, bir sonraki maçta Güney Kıbrıs'ı konuk edecek. Litvanya da sahasında Romanya ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery