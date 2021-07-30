Rashford, en az 3 ay sahalardan uzak!

Manchester United'da omzundan ameliyat edilecek Rashford'ın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Rashford, en az 3 ay sahalardan uzak!
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30 Temmuz 2021 16:42
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Marcus Rashford'ın omzundan operasyon geçireceğini açıkladı.

Manchester United Kulübü, bir süredir omzunda sakatlığı bulunan Rashford'ın, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve sağlık ekibiyle yapılan istişare sonrasında ameliyat edilmesine karar verildiğini duyurdu.

İngiltere basınında, 23 yaşındaki Rashford'ın operasyonun ardından yaklaşık 3 ay forma giyemeyeceği öne sürüldü.

Geçen sezon Manchester United formasıyla 57 maça çıkan İngiliz forvet, 21 gol kaydetmişti. Rashford, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.


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