Toronto Raptors'ın, 2023 NBA Draftı'ndaki 4 numara seçimi için Houston Rockets ile temasa geçtiği iddia edildi.



The Athletic'ten Kelly Iko, Raptors'ın Rockets'a 4. seçim için takas konusunda ulaştığını söyledi:



"Raptors onları aramıştı. Hala 4 numaranın oldukça iyi bir seçim olduğuna inanan ve almak isteyecek takımlar var."



2019'daki şampiyonluğunun ardından Kawhi Leonard'ı kaybettiğinden beri pek bir başarıya ulaşamamış olan Toronto, bir sonraki sezonu 53-19'luk seriyi Doğu konferansında ikinci sırada tamamlamış olsa da ikinci turda Boston Celtics'e elenmiş ve o zamandan beri 116-120'lik bir derece yakalamıştı.



