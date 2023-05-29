Raptors, Rockets'ın 4 numaralı Draft seçimini istiyor!

Toronto Raptors'ın, 2023 NBA Draftı'ndaki 4 numara seçimi için Houston Rockets ile temasa geçtiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Raptors, Rockets'ın 4 numaralı Draft seçimini istiyor!
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29 Mayıs 2023 13:33
Toronto Raptors'ın, 2023 NBA Draftı'ndaki 4 numara seçimi için Houston Rockets ile temasa geçtiği iddia edildi.

The Athletic'ten Kelly Iko, Raptors'ın Rockets'a 4. seçim için takas konusunda ulaştığını söyledi:

"Raptors onları aramıştı. Hala 4 numaranın oldukça iyi bir seçim olduğuna inanan ve almak isteyecek takımlar var."

2019'daki şampiyonluğunun ardından Kawhi Leonard'ı kaybettiğinden beri pek bir başarıya ulaşamamış olan Toronto, bir sonraki sezonu 53-19'luk seriyi Doğu konferansında ikinci sırada tamamlamış olsa da ikinci turda Boston Celtics'e elenmiş ve o zamandan beri 116-120'lik bir derece yakalamıştı.

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