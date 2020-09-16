Raptors, Nick Nurse'ün kontratını uzattı!

Toronto Raptors, başantrenör Nick Nurse ile çok yıllı bir sözleşme uzatması imzaladığını duyurdu.



Mali şartlarının açıklanmadığı kontratla ilgili Raptors başkanı Masai Ujiri, şu ifadeleri kullandı:



"Nick'e olan güvenimiz artmaya devam ediyor ve bunun bir kısmı birlikte yaşadıklarımızdan geliyor. Geçtiğimiz iki sezon, takımımızın tarihindeki diğerlerinden çok farklıydı - önce şampiyonluğumuzu kazanmak, ardından küresel bir salgını yönlendirmek ve uzun vadede ırkçılığa karşı ve sosyal adalet için mücadele etmek. Nick sahada koçluk yapabileceğini ve hayatta liderlik edebileceğini kanıtladı ve gelecekte harika şeyler başarmayı dört gözle bekliyoruz."



"BU MÜCADELEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"



Nurse, Raptors'a çaylak bir koç olarak ilk şampiyonluğunu kazanmasında yardımcı olduktan sonra, bu sezon da başarılı olmuştu. Toronto'yu 53-19'luk bir dereceye ve takım rekoru olan 0.736 galibiyet yüzdesine yönlendiren Nurse, kısa süre önce 2019-20 sezonunda Yılın Koçu seçilmişti ve hem NBA hem de G League'de bu ödülü kazanan antrenör oldu.



Nurse, açıklamasında "Toronto son yedi yıldır benim evim ve daha pek çok şey için evde olmayı dört gözle bekliyorum. Bu takımın büyümesini ve zirveye ulaşmasını izledim ve başka bir şampiyonluk kazanmamıza yardımcı olmanın mücadelesini dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.



Nurse, Raptors'ın başantrenörü olarak 111-43'lük bir normal sezon serisine ve 23-12'lik playoff serisine sahip. Hem normal sezon (.721) hem de playofflarda (.657) bir Raptors koçunun, tüm zamanların en yüksek galibiyet yüzdesine sahip.



