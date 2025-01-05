Rangers, iki kez öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu

İskoçya Premiership'in 21. hafta maçında Rangers, deplasmanda Hibernian ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rangers, iki kez öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu
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05 Ocak 2025 16:54
İskoçya Premiership'in 21. hafta maçında Rangers, Hibernian'a konuk oldu. Easter Road Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Rangers'ın gollerini 4, 19 ve 74. dakikalarda Igmane Hamza kaydetti. Hibernian'a beraberliği getiren golleri ise 32'de ve 61'de penaltıdan Martin Boyle ile 83'te Rocky Bushiri attı.

Türk oyuncu Rıdvan Yılmaz, mücadeleye ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Rangers, bu sonucun ardından puanını 40 yaptı. Hibernian ise puanını 26 yaptı.

İskoçya Premiership'in bir sonraki haftasında Rangers, Dundee FC deplasmanına gidecek. Hibernian, Motherwell'i konuk edecek.
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