Ramos'tan Galatasaray beğenisi

İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray için yaptığı paylaşımı beğendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ramos'tan Galatasaray beğenisi
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31 Temmuz 2023 00:26
Son güncelleme 31 Temmuz 2023 01:00
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'tan flaş bir hamle geldi.

İspanyol savunma oyuncusu, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray'a imza atmasının ardından paylaştığı fotoğrafı beğendi.

Ramos'un bu hamlesi, Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir heyecana neden oldu.

Ramos, Icardi ile PSG'de birlikte forma giymişti.

PSG'den ayrılmasının ardından henüz bir takımla anlaşamayan 37 yaşındaki futbolcunun adı Inter Miami ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılmıştı.






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