Ramos: 'Messi hakemi baskı altına aldı'

Real Madrid'in tecrübeli stoperi Sergio Ramos, Barcelona ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"FİNALE HAZIRLANIYORUZ"
Şampiyonlar Ligi finaline odaklandıklarını vurgulayan Ramos, "Genel olarak iyi bir maç çıkardık ve beraberlik aldık. Namağlup unvanlarına son vermek isterdik. Ancak Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanıyoruz" ifaderlerini kullandı.
"DEVRE ARASINDA BASKI YAPTI"
Lionel Messi'nin devre arasında hakemle konuştuğunu söyleyen Sergio Ramos, "Messi devre arasında hakeme baskı yaptı. Kameralar çekebildi mi bilmiyorum. Bu sebeple ikinci yarıda yanlış kararlar vermiş olabilir" dedi.
"ÇİN'DE GÖRÜŞEBİLİRİZ"
Iniesta hakkında sürpriz bir açıklama yapan Ramos, "Andres Iniesta ile birkaç yıl sonra Çin'de görüşebiliriz." şeklinde konuştu.
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"FİNALE HAZIRLANIYORUZ"
Şampiyonlar Ligi finaline odaklandıklarını vurgulayan Ramos, "Genel olarak iyi bir maç çıkardık ve beraberlik aldık. Namağlup unvanlarına son vermek isterdik. Ancak Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanıyoruz" ifaderlerini kullandı.
"DEVRE ARASINDA BASKI YAPTI"
Lionel Messi'nin devre arasında hakemle konuştuğunu söyleyen Sergio Ramos, "Messi devre arasında hakeme baskı yaptı. Kameralar çekebildi mi bilmiyorum. Bu sebeple ikinci yarıda yanlış kararlar vermiş olabilir" dedi.
"ÇİN'DE GÖRÜŞEBİLİRİZ"
Iniesta hakkında sürpriz bir açıklama yapan Ramos, "Andres Iniesta ile birkaç yıl sonra Çin'de görüşebiliriz." şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın