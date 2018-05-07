Ramos: 'Messi hakemi baskı altına aldı'

tecrübeli stoperiile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Şampiyonlar Ligi finaline odaklandıklarını vurgulayan Ramos, "Genel olarak iyi bir maç çıkardık ve beraberlik aldık. Namağlup unvanlarına son vermek isterdik. Ancak Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanıyoruz" ifaderlerini kullandı.Lionel Messi'nin devre arasında hakemle konuştuğunu söyleyen Sergio Ramos, "Messi devre arasında hakeme baskı yaptı. Kameralar çekebildi mi bilmiyorum. Bu sebeple ikinci yarıda yanlış kararlar vermiş olabilir" dedi.Iniesta hakkında sürpriz bir açıklama yapan Ramos, "Andres Iniesta ile birkaç yıl sonra Çin'de görüşebiliriz." şeklinde konuştu.