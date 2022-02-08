Ralph Rangnick: 'İlk dörtte bitirirsek mutlu olacağız'

Manchester United'da teknik direktör Ralf Rangnick, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Ralf Rangnick yaptığı açıklamada, "Manchester United son 10 yıldır şampiyon olamıyorsa, bunun özel sebepleri olmalı." dedi.



Birkaç hafta öncesine göre daha iyi oynadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ben de dahil olmak üzere bu sezonu ilk dörtte bitirirsek kulüpteki herkes mutlu olacak. Şu anda birkaç hafta öncesine göre daha iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.





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