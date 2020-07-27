Radamel Falcao'nun formasını giyip transfer istediler

Inter Miami taraftarları, mağazalarda satışa sunulan 9 numaralı Falcao formalarını giyerek takımın antrenman yaptığı tesislerin önüne geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Radamel Falcao'nun formasını giyip transfer istediler
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27 Temmuz 2020 14:16
Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki golcüye ilgisi olduğu belirtilen Inter Miami'de taraftarlar Falcao için adeta seferberlik ilan etti.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami taraftarları formalarının arkasına Falcao yazdırmaya başlarken bazı mağazalarda da formaları satılmaya başladı.

Öte yandan bazı satış noktalarından forma alarak arkasına Falcao'nun ismini yazdıran taraftarlar, takımın antrenman yaptığı tesislere gelerek yıldız futbolcunun transfer edilmesi için tezahüratlar da yaptı. Taraftarların bu çağrısı, Amerika'da haber oldu.

Sarı kırmızılarla iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Radamel Falcao, geride kalan sezonda 22 maçta forma şansı bulurken fileleri 11 kez havalandırmıştı.



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