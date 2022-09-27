Rachid Ghezzal 'FEDA' demeye hazır!

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde oynayabilmek için fedakarlık yapmaya hazır.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal 'FEDA' demeye hazır!
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27 Eylül 2022 12:11
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi galibiyete kilitlendi. Siyah-beyazlı takımda Rachid Ghezzal'ın derbide oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.

AYAK TABANINDA AĞRILAR VAR

Süper Lig'de 5 maçı kaçıran Rachid Ghezzal'ın ayak tabanındaki sakatlık sebebiyle oyuncuya yoğu bir tedavi programı uygulanıyor. Teknik heyet futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve sağlık ekibinden sık sık bilgi alıyor.

ETAP ETAP İLK 11'E

Ghezzal öncelikle takımdan ayrı koşular yapacak ve daha sonra takımla birlikte çalışacak. Valerien Ismael ile yaptığı birebir görüşmede futbolcu derbide oynamak istediğini ve takımı yalnız bırakmamak için fedakarlık yapabileceğini söyledi.

KARAR MAÇ GÜNÜ

Valerien Ismael ise futbolcunun 11'de olup olmayacağına maç günü karar verecek. Ağrılarının olması durumunda Ghezzal, kadroda olacak ancak; başlangıç kadrosunda yer almayacak.

FENERBAHÇE MAÇLARINI SEVİYOR

Geldiği günden bu yana Süper Lig'de 4 kez Fenerbahçe derbisi oynayan Ghezzal, sarı-lacivertlilere karşı ya gol atıyor ya da asist yapıyor. Ismael, futbolcusundan tam verim almayı istiyor. 

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