AYAK TABANINDA AĞRILAR VAR

ETAP ETAP İLK 11'E

KARAR MAÇ GÜNÜ

FENERBAHÇE MAÇLARINI SEVİYOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi galibiyete kilitlendi. Siyah-beyazlı takımda Rachid Ghezzal'ın derbide oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.Süper Lig'de 5 maçı kaçıran Rachid Ghezzal'ın ayak tabanındaki sakatlık sebebiyle oyuncuya yoğu bir tedavi programı uygulanıyor. Teknik heyet futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve sağlık ekibinden sık sık bilgi alıyor.Ghezzal öncelikle takımdan ayrı koşular yapacak ve daha sonra takımla birlikte çalışacak. Valerien Ismael ile yaptığı birebir görüşmede futbolcu derbide oynamak istediğini ve takımı yalnız bırakmamak için fedakarlık yapabileceğini söyledi.Valerien Ismael ise futbolcunun 11'de olup olmayacağına maç günü karar verecek. Ağrılarının olması durumunda Ghezzal, kadroda olacak ancak; başlangıç kadrosunda yer almayacak.Geldiği günden bu yana Süper Lig'de 4 kez Fenerbahçe derbisi oynayan Ghezzal, sarı-lacivertlilere karşı ya gol atıyor ya da asist yapıyor. Ismael, futbolcusundan tam verim almayı istiyor.