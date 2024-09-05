Rabiot, Galatasaray'ı kabul etmedi!

Galatasaray, Adrien Rabiot için son olarak 8.5 milyon euro maaş, 3 taksitle 5 milyon euro imza parası teklif etti. Sarı-kırmızılılar, Rabiot'u transfer için ikna etti ancak menajeri olan annesini bu transfer için ikna edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rabiot, Galatasaray'ı kabul etmedi!
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04 Eylül 2024 20:04
Son güncelleme 05 Eylül 2024 01:34
Galatasaray'ın uzun süredir gündemde yer alan Adrien Rabiot için transfer ısrarı devam ediyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Fransız yıldıza son olarak 8.5 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar ayrıca 29 yaşındaki futbolcuya 3 taksitle 5 milyon euro imza parası teklif etti.

ANNESİ İKNA EDİLEMEDİ

Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre, Galatasaray, Rabiot'u transfer için ikna etti ancak annesi ve menajeri olan Veronique Rabiot'u ikna edemedi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Bonservisi elinde olan Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

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