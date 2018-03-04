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Quaresma'nın yerine Caner ve Babel kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor önünde cezalı Quaresma'nın yerine sağ kanatta Hollandalı futbolcuya şans verecek.

Kaynak: Takvim
Quaresma'nın yerine Caner ve Babel kararı!
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04 Mart 2018 09:46
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Şenol Güneş, Quaresma'nın yokluğunu Babel ile doldurmayı planlıyor.

Formsuz olan ve istenileni bir türlü veremeyen Lens'i kulübeye çekecek olan tecrübeli hoca sağ kanatta futbolcu Babel'e şans tanıyacak.

Daha önce değişik zamanlarda sağ kanatta oynayan Babel'in bu görevi başarıyla yapacağına inanan Şenol Güneş sol kanatta da Caner Erkin'e şans tanıyacak.

Vagner Love ve Negredo konusunda kararsız olan Güneş'in Brezilyalı oyuncuya daha sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.



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