Quaresma'dan servet değerinde alışveriş

Giyim tarzına servet harcayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, önceki gün yine şov yaptı. Yıldız topçu, koronavirüs nedeniyle boş kalan 'Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi lüks mağazalardan 300 bin liralık alışveriş yaptı.

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Quaresma'dan servet değerinde alışveriş
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13 Mart 2020 09:26
Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma ve eşi Daphne Quaresma, önceki gün kızları ile birlikte İstinyePark Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı.

Alışveriş merkezinde eşiyle el ele gezen Quaresma, ilk önce ailesi ile Zuma Restoran'a geçerek öğle yemeği yedi. Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi dünyaca ünlü ultra lüks ünlü markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcu, kasaya bir ev parası bıraktı.

Quaresma'nın alışverişte toplam 300 bin lira harcadığı iddia edildi. Ünlü futbolcu alışveriş turu boyunca futbolseverler ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.



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