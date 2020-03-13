Quaresma'dan servet değerinde alışveriş

Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma ve eşi Daphne Quaresma, önceki gün kızları ile birlikte İstinyePark Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı.Alışveriş merkezinde eşiyle el ele gezen Quaresma, ilk önce ailesi ile Zuma Restoran'a geçerek öğle yemeği yedi. Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi dünyaca ünlü ultra lüks ünlü markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcu, kasaya bir ev parası bıraktı.Quaresma'nın alışverişte toplam 300 bin lira harcadığı iddia edildi. Ünlü futbolcu alışveriş turu boyunca futbolseverler ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.