Punter yıldızlaştı; Barça, Monaco'yu farklı aştı

THY EuroLeague'in 3. haftasında Barcelona ile AS Monaco karşı karşıya geldi. Palau Blaugrana'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 86-71'lik skorla kazandı.



Barcelona'da Kevin Punter 21 sayı ile maçın yıldıız oldu. Jabari Parker 16 sayı, Laprovittola 13 sayı, Jan Veseley ise 10 sayı 6 ribaund ile galibiyete katkı sağladı.



Monaco'da Elie Okobo 13, Alpha Diallo 12, Mike James ise 11 sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymedi.



Bu sonucun ardından Barcelona 3 maçta 2 galibiyete yükselirken, Monaco ise ilk mağlubiyetini yaşadı.



