'Pulgar neden yok?' İşte Torrent'in cevabı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan yarım sezonluğuna kiraladığı Erick Pulgar'ın Sarı-Kırmızılı kulüpte yeteri kadar şans bulamaması soru işareti oluştururken, teknik direktör Domenec Torrent'in Şilili orta saha ile ilgili kararının gerekçeleri de belli oldu.



Süper Lig'de sezonun ilk yarısında orta sahada mevkisinde büyük bir sorun yaşayan ve ara transfer döneminde bu bölgeyi Erick Pulgar ile takviye eden Galatasaray'da Şilili futbolcunun, transferi sonrası takımda ilk 11'e monte edilememesi kafalarda soru işareti yarattı.



"FİZİK OLARAK YETERLİ DEĞİL"



Pulgar tranfserine rağmen orta sahada Berkan-Taylan ikilisinden vazgeçmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, Şilili futbolcunun henüz fizik olarak tam kapasiteye ulaşmadığını düşündüğü öğrenildi.



Erick Pulgar'ın hem genel fizik kapasitesinin hem de maç temposunun takımdaki mevcut orta saha oyuncuları Taylan ve Berkan'dan geride olduğunu düşünen Torrent'in bu yüzden Şilili futbolcuyu ilk 11'de düşünmediği belirtiliyor.



3 MAÇTA 79 DAKİKA



Galatasaray'a gelmeden önce sezonun ilk yarısında bonservisinin bulunduğu Fiorentina'da sadece 7 maçta 441 dakika forma giyen Pulgar'ın henüz tam olarak hazır olmadığını düşünen Galatasaray'ın hocası Torrent'in ilerleyen haftalarda 26 yaşındaki orta sahaya daha fazla süre verebileceği ifade ediliyor.



Galatasaray'ın ligde son oynadığı maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan ve şans bulamayan Pulgar, Sarı-Kırmızılı forma ile toplam 3 maça çıktı. 79 dakika sahada kaldı.





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