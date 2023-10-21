PTT, Beşiktaş Ayos engelini aşmayı başardı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta maçında PTT, Beşiktaş Ayos'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PTT, Beşiktaş Ayos engelini aşmayı başardı
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21 Ekim 2023 17:22
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında PTT, Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Yıldırım

PTT: Mirkovic, Hümay Fırıncıoğlu, Savic, Yasemin Özel, Caffrey, Hande Naz Sunar (Özlem Güven, Caric, Merve Çepni, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz)

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti, Brakocevic, Fulden Ural, Efimova (Gizem Güreşen, Pelin Eroktay, Salas, Ecem Aknam, Bengisu Aygün)

Setler: 25-19, 25-13, 18-25, 25-17

Süre: 101 dakika (27, 22, 28, 24)

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