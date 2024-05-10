PSV opsiyonu kullandı: Malik Tillman

Hollanda devi PSV yeni sezonun ilk transferini yaptı.



PSV Eindhoven, Bayern Münih'ten kiraladığı Malik Tillman'ın satın alma opsiyonunu kullandı.



Kulüpten yapılan açıklamada 13 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi.



Hollanda ekibinde bu sezon 38 maça çıkan 21 yaşındaki on numara, 9 gol ve 15 asist yaptı.





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