PSV opsiyonu kullandı: Malik Tillman

PSV Eindhoven, Bayern Münih'ten kiraladığı Malik Tillman'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSV opsiyonu kullandı: Malik Tillman
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10 Mayıs 2024 20:24
Hollanda devi PSV yeni sezonun ilk transferini yaptı.

PSV Eindhoven, Bayern Münih'ten kiraladığı Malik Tillman'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada 13 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi.

Hollanda ekibinde bu sezon 38 maça çıkan 21 yaşındaki on numara, 9 gol ve 15 asist yaptı.

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