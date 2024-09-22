PSV'den 3 gollü galibiyet

Hollanda Eredevise'nin 6. haftasında PSV, Fortuna Sittard deplasmanına konuk oldu. Fortuna Sitard Stadyumu'ndaki maçta PSV, Fortuna Sittard'ı 3-1 mağlup etti.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 16 ve 68'de Malik Tillman ile 72'de Luuk De Jong attı.
PSV, bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 18 puanla liderliğe yükseldi. Fortuna Sittard 6 puanda kaldı.
Hollanda Eredevise'nin bir sonraki haftasında PSV, deplasmanda Willem II ile karşılaşacak. Fortuna Sittard, S. Rotterdam deplasmanına gidecek.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 16 ve 68'de Malik Tillman ile 72'de Luuk De Jong attı.
PSV, bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 18 puanla liderliğe yükseldi. Fortuna Sittard 6 puanda kaldı.
Hollanda Eredevise'nin bir sonraki haftasında PSV, deplasmanda Willem II ile karşılaşacak. Fortuna Sittard, S. Rotterdam deplasmanına gidecek.