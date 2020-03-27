PSG'den sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üzerinde yardım

Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına önemli bir yardımda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; psg.fr
PSG'den sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üzerinde yardım
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27 Mart 2020 14:14
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin eurodan fazla gelir elde edildiğini açıkladı.

PSG Kulübü, internet sitesinden satışa sunulan ve üzerinde "Tous Unis" (Hep Birlikte) yazılı bin 500 adet özel üretim iç saha formasının 12 saatte tükendiğini duyurdu.

Forma satışından elde edilen 200 bin euro üzerindeki gelirin, Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi.



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