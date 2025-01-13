PSG, Marsilya ile puan farkını korudu

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Paris Saint-Germain ile St. Etienne karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG 2-1'lik skorla kazandı.



PSG'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 23. dakikalarda Ousmane Dembele attı. Dembele'nin ikinci golü penaltıdan geldi.



St. Etienne'in tek golü ise 64. dakikada Zuriko Davitashvili'den geldi.



Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 43'e çıkardı ve en yakın takipçisi Marsilya ile 7 puanlık farkı korudu. St. Etienne ise son 5 maçta 4. yenilgisini alarak 16 puanla sondan üçüncü sıraday er aldı.



PSG, gelecek hafta Lens'e konuk olacak. St. Etienne ise Nantes deplasmanına gidecek.



