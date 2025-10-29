30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

PSG, deplasmanda Lorient'e diş geçiremedi!

Fransa Ligue 1'in 10. hafta maçında PSG, deplasmanda Lorient ile 1-1 berabere kaldı.

29 Ekim 2025 22:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago

Fransa Ligue 1'in 10. hafta maçında PSG, Lorient'e konuk oldu.

Moustoir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

PSG, 49. dakikada Nuno Mendes ile öne geçti. Lorient'e beraberliği getiren golü ise dakika 51'de Igor Silva attı.

Bu sonucun ardından PSG, puanını 21'e yükseltti. Lorient ise puanını 9 yaptı.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Nice'yi konuk edecek. Lorient, Lens deplasmanına gidecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
