PSG, deplasmanda Lorient'e diş geçiremedi!

Fransa Ligue 1'in 10. hafta maçında PSG, Lorient'e konuk oldu.



Moustoir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



PSG, 49. dakikada Nuno Mendes ile öne geçti. Lorient'e beraberliği getiren golü ise dakika 51'de Igor Silva attı.



Bu sonucun ardından PSG, puanını 21'e yükseltti. Lorient ise puanını 9 yaptı.



Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Nice'yi konuk edecek. Lorient, Lens deplasmanına gidecek.