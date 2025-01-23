UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki maçın özellikle ikinci yarısı nefes kesti ve kazanan 4-2 ile PSG oldu.
PSG ile Manchester City arasındaki maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.
Manchester City, ikinci yarıya hızlı başladı. İngiliz ekibi, 50'de Jack Grealish ve 53. dakikada Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-0'ı buldu.
Paris Saint-Germain de Manchester City'ye aynı hızda cevap verdi. Fransız temsilcisinde Ousmane Dembele, 56. dakikada farkı bire indirdi. PSG'de Bradley Barcola, 60'da attığı golle skoru 2-2 yaptı.
Paris Saint-Germain 78'de Joao Neves'in attığı golle geri dönüşe imza attı ve Manchester City karşısında 3-2 öne geçti. Fransız ekibi, Gonçalo Ramos'un 90+4'te attığı golle Manchester City'yi 4-2 yendi.
Bu sonucun ardından PSG, 10 puana yükseldi. Manchester City, 8 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gelecek ve son haftasında PSG, Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak. Manchester City, sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak.
PSG ile Manchester City arasındaki maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.
Manchester City, ikinci yarıya hızlı başladı. İngiliz ekibi, 50'de Jack Grealish ve 53. dakikada Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-0'ı buldu.
Paris Saint-Germain de Manchester City'ye aynı hızda cevap verdi. Fransız temsilcisinde Ousmane Dembele, 56. dakikada farkı bire indirdi. PSG'de Bradley Barcola, 60'da attığı golle skoru 2-2 yaptı.
Paris Saint-Germain 78'de Joao Neves'in attığı golle geri dönüşe imza attı ve Manchester City karşısında 3-2 öne geçti. Fransız ekibi, Gonçalo Ramos'un 90+4'te attığı golle Manchester City'yi 4-2 yendi.
Bu sonucun ardından PSG, 10 puana yükseldi. Manchester City, 8 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gelecek ve son haftasında PSG, Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak. Manchester City, sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak.