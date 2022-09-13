PSG'de ortalığı karıştıran sözleşmeler!

Paris Saint-Germain'in yaz transfer döneminde kadrosundan kiralık olarak gönderdiği oyuncuların transfer şartları Fransa'da tepki topladı.Le Parisien'de çıkan habere göre; Galatasaray'a gidenmaaşının yüzde 89'unu, Benfica'ya gidenmaaşının yüzde 80'ini, Fulham'a gidenmaaşının yüzde 60'ını, Roma'ya gidenise maaşının yüzde 40'ını PSG'nin ödeyeceği ortaya çıktı.Haberin detayında, PSG'nin eski sportif direktörü Antero Henrique'nin kulüpten gönderilme nedeninin bu oyuncuların transferi ve ayrıca bu maaşların verilmesi olarak gösterildi.Fransa'dan RMC Sport'un muhabiri Daniel Riolo, "PSG bu oyuncuları göndermek istedi ama daha iyi mali şartları bir türlü bulamadı. Onları neredeyse ücretsiz olarak çaresizce piyasaya sundular. Oyuncuları bedava piyasaya dağıttılar ve hala maaşlarını ödemeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.