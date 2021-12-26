PSG'de Finansal Fair Play endişesi!

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'in, Finansal Fair Play nedeniyle yaza kadar 100 milyon euroluk oyuncu satması gerektiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de Finansal Fair Play endişesi!
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26 Aralık 2021 16:33
PSG'nin, önümüzdeki iki transfer döneminde futbolcu satışından en az 100 milyon euro gelir elde etmesi gerektiği öne sürüldü.

L'Equipe, Fransız ekibinin Haziran 2022'ye kadar transferde 100 milyon euro gelir elde edemezse, Finansal Fair Play kurallarının ihlal etmiş sayılacağını ve bu açığın PSG'nin sahibi Qatar Sports Investments tarafından karşılanması gerekeceğini aktardı.

Ayrıca, Haberde bu kaynağı yaratmak için PSG'nin, kaleci Sergio Rico, savunma oyuncuları Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, orta saha oyuncuları Rafinha, Julian Draxler ve forvet Mauro Icardi ile yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.


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