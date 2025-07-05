2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSG 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

MUSİALA ÇOK AĞIR SAKATLANDI





DONNARUMA GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

PSG,'nin 78. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.Paris ekibinde 81. dakikadave 90+2. dakikada, kırmızı kartla oyundan atıldı.Maçın 90+6. dakikasında sahneye çıkankaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.Karşılaşmanın 90+10. dakikasında maçın hakemi Anthony Taylor, Bayern Münih lehine penaltı kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.Mücadele, PSG'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Fransa temsilcisi, Real Madrid-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.Öte yandan karşılaşmanın 46. dakikasında Jamal Musiala ağır bir sakatlık geçirdi. Musiala'nın koşu yaptığı topta Kalesini terk eden Donnaruma, yaptığı müdahaleyle topun sahibi oldu. Donnaruma ile girdiği ikili mücadeleden sonra yerden kalkamayan Musiala için sağlık ekipleri sahaya girdi ve ayağının kırıldığı görülen Alman futbolcu sedye ile saha kenarına alındı.Yaptığı müdahale sonrası sakatlanan Musiala'yı gören Donnaruma, göz yaşlarına hakim olamadı.