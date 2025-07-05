2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSG 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
PSG, Desire Doue'nin 78. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Paris ekibinde 81. dakikada Willian Pacho ve 90+2. dakikada Lucas Hernandez, kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maçın 90+6. dakikasında sahneye çıkan Ousmane Dembele, kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Karşılaşmanın 90+10. dakikasında maçın hakemi Anthony Taylor, Bayern Münih lehine penaltı kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.
Mücadele, PSG'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fransa temsilcisi, Real Madrid-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
MUSİALA ÇOK AĞIR SAKATLANDI
Öte yandan karşılaşmanın 46. dakikasında Jamal Musiala ağır bir sakatlık geçirdi. Musiala'nın koşu yaptığı topta Kalesini terk eden Donnaruma, yaptığı müdahaleyle topun sahibi oldu. Donnaruma ile girdiği ikili mücadeleden sonra yerden kalkamayan Musiala için sağlık ekipleri sahaya girdi ve ayağının kırıldığı görülen Alman futbolcu sedye ile saha kenarına alındı.
Yaptığı müdahale sonrası sakatlanan Musiala'yı gören Donnaruma, göz yaşlarına hakim olamadı.
Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSG 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
PSG, Desire Doue'nin 78. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Paris ekibinde 81. dakikada Willian Pacho ve 90+2. dakikada Lucas Hernandez, kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maçın 90+6. dakikasında sahneye çıkan Ousmane Dembele, kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Karşılaşmanın 90+10. dakikasında maçın hakemi Anthony Taylor, Bayern Münih lehine penaltı kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.
Mücadele, PSG'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fransa temsilcisi, Real Madrid-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
MUSİALA ÇOK AĞIR SAKATLANDI
Öte yandan karşılaşmanın 46. dakikasında Jamal Musiala ağır bir sakatlık geçirdi. Musiala'nın koşu yaptığı topta Kalesini terk eden Donnaruma, yaptığı müdahaleyle topun sahibi oldu. Donnaruma ile girdiği ikili mücadeleden sonra yerden kalkamayan Musiala için sağlık ekipleri sahaya girdi ve ayağının kırıldığı görülen Alman futbolcu sedye ile saha kenarına alındı.
DONNARUMA GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU
Musiala'nın sakatlandığı an😢 pic.twitter.com/bhDLhIPkT2
— Sporx (@sporx) July 5, 2025
Yaptığı müdahale sonrası sakatlanan Musiala'yı gören Donnaruma, göz yaşlarına hakim olamadı.
Musiala'nın sakatlığı sonrasında Donnarumma'nın yaşadığı üzüntü. pic.twitter.com/BdvArHAH1l
— Sporxtv (@sporxtv) July 5, 2025