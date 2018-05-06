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Premier Lig'e 2. bileti Cardiff City aldı!

Wolverhampton'ın ardından Championship'te Premier Lig bileti alan 2. takım Cardiff City oldu.

Premier Lig'e 2. bileti Cardiff City aldı!
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06 Mayıs 2018 16:34
İngiltere Championship'in son haftasında Reading ile 0-0 berabere kalan Cardiff City, 4 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi.

Son haftanın ardından Wolverhampton ve Cardif sonrasında Premier Lig bileti alacak 3. takımı belirleyecek playoff eşleşmeleri de belli oldu. Sezonu 3. sırada tamamlayan Fulham, 6. sıradaki Derby ile; 4. Aston Villa ise Middlesbrough ile karşılaşacak.

Ligde son üç sırada yer alan Barnsley, Burton Albion ve Sunderland bir alt lige düştü. 

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