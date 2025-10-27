27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Premier Lig'de Boxing Day tarih oluyor!

Premier Lig'de her yıl tüm maçların oynanan Boxing Day tarih oluyor. İngiliz basını, Boxing Day'de bu yıl tek maç oynanacağını duyurdu.

calendar 27 Ekim 2025 20:58
Haber: Sporx.com
Premier Lig'de Boxing Day tarih oluyor!
İngiltere Premier Lig'de her yıl 26 Aralık'ta oynanan Boxing Day tarih oluyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier League yetkilileri, Boxing Day geleneğini sürdürmekten vazgeçmek zorunda kaldı. Takvim sıkışıklığı ve yayıncı anlaşmaları nedeniyle bu yıl Boxing Day'de yalnızca bir maç oynanacak.

Yıllardır süregelen bu gelenek, hafta sonuna kaydırılan fikstür nedeniyle büyük ölçüde bozulmuş olacak.

HENÜZ KESİN KARAR YOK!

İngiltere'de konuyla ilgili görüşmeler devam ediyor, henüz alınmış kesin bir karar yok.

Boxing Day'de tek maç oynanması durumunda hangi maçın oynanacağına dair de henüz bir karar alınmadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
