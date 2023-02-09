Portland, Hart karşılığında Reddish'i kadrosuna kattı

Portland Trail Blazers, Josh Hart'ı Cam Reddish'in de dahil olduğu bir paket karşılığında New York Knicks'e takas etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Portland, Hart karşılığında Reddish'i kadrosuna kattı
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09 Şubat 2023 10:35
Portland Trail Blazers, Josh Hart'ı Cam Reddish'in de dahil olduğu bir paket karşılığında New York Knicks'e takas etti.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Knicks'in Hart'ı Reddish, Svi Mykhailiuk, Ryan Arcidiacono ve korumalı bir ilk tur hakkı karşılığında Trail Blazers'tan almayı kabul ettiği bildirildi.

Seçim, 2023'te Knicks tarafından lotarya korumalı olacak ve bu yıl şartları karşılamadığı takdirde, gelecekte dört adet ikinci tur seçimine dönüşeceği açıklandı.

Hart'ın gelecek sezon 12.96 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.

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