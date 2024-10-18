Portland Trail Blazers, tecrübeli guard Devonte' Graham'i serbest bıraktı.



HoopsHype'tan Michael Scotto, takımla birkaç ay önce anlaşma imzalayan ve yakın zamanda iki hazırlık maçında forma giyen Graham'in serbest bırakıldığını duyurdu.



Takımda yeni bir rol bulma umuduyla 31 Temmuz tarihinde Trail Blazers'a katılmış olan 29 yaşındaki oyuncu, hazırlık maçlarında ortalama 13,5 dakikada sahada kalarak yalnızca 1.0 sayı ve 2,5 asist istatistikleri kaydetmesi sonrası bu fırsatı elinden kaçırmış oldu.



Graham, son iki sezonda 46 maç oynadığı San Antonio Spurs'te geçtiğimiz yıl maç başına 13,6 dakikada 5 sayı, 1,6 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.



