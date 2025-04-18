Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., takımının 2023 şampiyonluğundan bu yana yaşadığı düşüşü değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Nuggets, geçen sezonun mutlak şampiyonluk favorisi iken bu sezon Batı Konferansı'nda orta sıralara geriledi.



Başantrenör Michael Malone ve Genel Menajer Calvin Booth, bu gerilemenin ardından görevden alınmıştı. Nuggets, iki gün içinde başlayacak playofflar öncesi istikrarsız bir sezonu geride bırakmaya çalışıyor.



"Lig çok dengelendi. Her takım çok iyi. 2023'te şampiyon olduğumuzda playofflar çok da zorlu değildi. Sanırım en zor serimiz Phoenix'e karşıydı ve onları da 4-2 ile geçtik," diyen Porter Jr., diğer takımların kadrolarını Denver'a karşı mücadele edecek şekilde kurduklarını ifade etti.



"Artık Timberwolves gibi bizi iyi çözen takımlar var. Luka ve LeBron birlikte sahadayken Lakers'a karşı hiç oynamadık. Kawhi ve Harden'lı Clippers'a karşı da yeni yeni alışıyoruz. Bu playofflar çok farklı olacak. Maç maç odaklanmalı ve hızlı adapte olmalıyız."



Denver, playoffların ilk turunda LA Clippers ile karşılaşacak. Lakers ile oynadıkları iki maçtan biri Luka ve LeBron'un oynamadığı maçta Nuggets galibiyetiyle sonuçlanırken, diğerinde LeBron'un yokluğunda Lakers kazanmıştı.



Birçok otorite, formda olan Kawhi Leonard nedeniyle Clippers'ı playoffların "sürpriz takımı" olarak gösteriyor. Denver ise kendi kimliğini yeniden bulmak için bu seriyi kritik görüyor.



