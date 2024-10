Polonya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda cumartesi günü podyuma çıkacak milli halterciler, şampiyonluklar kazanacaklarına inanıyor.



Başkent Varşova'daki antrenman salonunda ay-yıldızlı haltercilerin şampiyonaya hazırlıklarını takip eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Ünlü, yönetime geldikten sonra 3 yılı tamamladıklarını belirterek, "Federasyonumuzun 2 Kasım'da da seçimli olağan genel kurulu var. Bu seçim öncesinde IWF ve EWF'nin yaptığı son Avrupa Şampiyonası'na geldik. Bundan sonra da bir tane Bahreyn'de yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası kaldı. Polonya'da hem gençler hem de 23 yaş altı erkek ve kadın takımlarımız çok ciddi hazırlandılar. Her zaman olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda her sporcumuzun amacı kürsüde yerini almak, sadece kürsüde yer almak değil hedefleri altın madalya." dedi.



Şampiyona hazırlıkları kapsamında sporcu ve antrenörlerin aylarca kampta kaldığını dile getiren Ünlü, "Amacımız devletimizin verdiği imkanları da en iyi şekilde kullanıp çocuklarımızın başarılı olmasıyla ülkemizi, milletimizi en iyi şekilde temsil etmenin, bayrağımızı temsil etmenin gururunu yaşamak." diye konuştu.



Şampiyonaya ay-yıldızlı ekibin 18 kadın ve 13 de erkek sporcuyla katılmasına ilişkin de Ünlü, şunları dile getirdi:



"Kadın ve erkek sporcularda sayısal farkın asıl sebebi bir ara kategorinin olması. Bizim yıldızlar ve gençlerdeki sporcu sayımız yüksek. Geçmiş yıllara göre şu anda erkek sporcu sayımızla kadın sporcu sayımız hemen hemen eşitlendi. Kadınlarda haltere olan ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz çünkü burada başarılı olmak çok çalışmaya ve iyi bir hocanın elinde yetişmeye bağlı. Bakanlığımızın bünyesinde federasyonumuzla işbirliği yaparak sporcularımız için verilmesi gereken imkanların en güzeli sağlanıyor. İnşallah her zaman olduğu gibi sporcularımız Polonya'dan da bol altın madalya ile dönecek hatta özellikle erkek ve kadın takımlarımızdan da takım halinde şampiyonluk bekliyoruz."



Coşkun: "Cumartesi günü 4 kızımızla müsabakaya başlayacağız"



Halter Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Ferhat Coşkun, 20 yaş altında 10 sporcu, 23 yaş altında da 8 sporcuyla şampiyonaya geldiklerini aktardı.



Organizasyonda cumartesi günü piste çıkacak 4 kadın sporcudan altın ve gümüş madalyalar beklediklerini anlatan Coşkun, "23 yaş altında büyükler Avrupa şampiyonu ve büyükler dünya üçüncüsü Cansu Bektaş ve yine gençler dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi olan Gamze Altun podyuma çıkacak. Birbirleriyle rakipler fakat çok iyi hazırlık dönemleri geçirdiler. Birincilik ve ikincilik kürsüsünde yer almayı planlıyoruz. 23 yaş altında koparmada Cansu'dan, silkmede de Gamze'den rekorlar bekliyoruz, bir kilo da olsa hedefimiz rekorları da kırmak." ifadelerini kullandı.



Cansu: "İnşallah kendi rekorumu burada kırarım"



Milli haltercilerden cumartesi günü podyuma 45 kiloda çıkacak Cansu Bektaş, "Cumartesi günü da inşallah şampiyon olacağım İstiklal Marşımızı her zaman okuttuğum gibi okutacağım." dedi.



"Kampta yaptığım dereceyi burada da yaparsam yeniden Avrupa şampiyonu olurum." ifadelerini kullanan Cansu, "Avrupa rekoru bendeydi inşallah kendi rekorumu burada kırarım." ifadesini kullandı.



Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nı asıl hedef belirlediğini aktaran Cansu, "Büyükler dünya üçüncülüğüm var şimdi büyüklerde de dünya şampiyonu olmak istiyorum. Kademe kademe gideceğiz. Madalyamı sakatlıklarıma rağmen beni hep destekleyen bütün sevdiklerime armağan etmek istiyorum." diye konuştu.



Gamze: "Varımı yoğumu ortaya koyacağım"



Türkiye'yi Cansu gibi yine 45 kiloda temsil edecek Gamze Altun ise "Çok iyi hazırlandım, Bulgaristan'dan beridir bu yarışmaya hazırlanıyorum, cumartesi günü bütün varımı yoğumu ortaya koyacağım." ifadelerini kullandı.



Avrupa şampiyonluğunu ilk kez hedeflediğini dile getiren Gamze, "Cumartesi günü inşallah şampiyon olursam ilk kez İstiklal Marşı'nı okutacağım. Daha önce silkmede altın madalya kazanmıştım ama ilk kez toplamda Avrupa şampiyonluğu hedefliyorum. İnşallah burada üç madalya bekliyoruz. Ailem cumartesi gününü benden daha sabırsız bekliyor inşallah hepsi çok mutlu olur." değerlendirmesinde bulundu.



Ezgi Kılıç ve Yağmur Şahin de madalya için yarışacak



Halter kadın milli takımı antrenörlerinden Murat Korkmaz da "Polonya için üç ay önce Konya Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kampa başladık, sıkı bir çalışmadan sonra cumartesi günü Avrupa Şampiyonası'nda 45 kiloda Ezgi Kılıç ve Yağmur Şahin kızımız podyuma çıkacak. Allah'ın izniyle cumartesi günü biz çocuklarımızdan Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Yağmur Şahin de Avrupa Şampiyonası'na çok çalıştığını belirterek, "Kendime güveniyorum, madalya kazanacağıma inanıyorum, inşallah altın madalya olur." dedi.



Ertuğrul Seçgin ve Ramazan Efe Yılmaz da madalya bekliyor



Cumartesi günü Polonya'da podyuma çıkacak milli sporculardan 55 kiloda Ertuğrul Seçgin ve Ramazan Efe Yılmaz'ı değerlendiren antrenör Mehmet Başol da "İkisinden de madalya bekliyoruz." diye konuştu.



Milli halterci Ertuğrul Seçgin de "Hazırım, iyi çalıştık inşallah cumartesi günü altın madalya kazanacağız. Avrupa'da ikinci yarışmam, 2019'da Avrupa ikincisi olmuştum burada inşallah birinci olacağım. Cumartesi günü inşallah madalyayı alırsam en çok annem sevinecek zaten kamp döneminde uzun bir süre ayrı kalmıştık tabii Gaziantepliyim, memleketimde de herkes sevinecek." dedi.



Ramazan Efe Yılmaz da "Bu yıl içerisinde ikinci Avrupa yarışmam gençler kategorisindeki ilk müsabakama cumartesi günü çıkacağım. İnşallah madalyanın rengini altın olarak düşünüyoruz, bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah altın madalya ile dönmek istiyorum, ailemde bu madalyama en çok annem sevinecek." değerlendirmesinde bulundu.