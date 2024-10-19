Almanya 1. Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach 3-2'lik skorla kazandı.



Heidenheim, 12. dakikada Leo Scienza'nın golüyle öne geçti. Gladbach, 22. dakikada Ko Itakura'nın golüyle eşitliği sağladı.



62. dakikada Tim Kleindienst'ın golüyle Gladbach öne geçti.



Tim Kleindienst, 75. dakikada attığı penaltı golüyle farkı artırdı. Heidenheim, 80. dakikada Marvin Pieringer'in penaltısıyla maçın skorunu belirledi.



Alassane Plea, Gladbach'ın ilk iki golünde asist yaparak maçın yıldızı oldu.



Bu maçtan önce oynadığı son 4 lig maçında 3 kez yenilen Gladbach, bu galibiyetle nefes aldı ve puanını 9'a çıkardı. Heidenheim ise son 5 maçta 4. kez yenildi ve 9 puanda kaldı.



Gladbach, gelecek hafta Mainz'a konuk olacak. Heidenheim ise evinde Hoffenheim'ı ağırlayacak.



