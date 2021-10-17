Pjanic'in en uzun sakatlık dönemi

Miralem Pjanic, kariyeri boyunca en uzun sakatlık dönemini geçirdi.

Haber; Sabah
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Pjanic'in en uzun sakatlık dönemi
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17 Ekim 2021 10:16
Antrenmanlara başlayan Miralem Pjanic, kariyeri boyunca en uzun sakatlık dönemini yaşadı.

Boşnak futbolcu, kariyerinde ilk defa bir takımda üst üste 4 karşılaşmada sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Toplamda 21 gün sahalardan uzak kalan Pjanic, bu konuda da rekor kırdı.

Siyah-beyazlı yıldız, daha önce Juventus'ta birer maçtan toplamda 5 karşılaşmada oynamamıştı. Barcelona'da bilek ve ayak sakatlığı nedeniyle 2 kez ikişer maç kaçırdı. Roma'da ise bir kez 2 karşılaşmada oynayamadı, ayrıca 1 maçta forma giyemedi.

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