Pirlo, Şampiyonlar Ligi favorilerini açıkladı!

, Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında eski takımıolduğunu açıkladı.Şampiyonlar Ligi'ni son 3 yıldır kazanan Real Madrid'i favoriler arasında göstermeyen Pirlo, "Juventus dahil olmak üzere 5 takım kupayı alabilir. Juventus, Liverpool, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih favorilerdir. Bu arada Juventus, Serie A'da da diğerlerinin iki adım önünde olduğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.Juventus'un yıldızı Ronaldo hakkında kısa bir açıklama yapan Pirlo, "Arkadaşlarım, Ronaldo'nun alçak gönüllü biri olduğunu söylüyor. Buna hiç şaşırmadım. Sahadaki sonuçlar bunu gösteriyor" dedi.Juventus'ta serbest vuruşlarda etkili olacağını savunan Pirlo, "Rnaldo, Pjanic ve Dybala var. Üç oyuncu da çok iyi kullanıyor. Şu an Dybala ve Pjanic daha az şans bulabilir çünkü önceliği Ronaldo'ya veriyorlar" şeklinde konuştu.