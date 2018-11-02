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Pirlo, Şampiyonlar Ligi favorilerini açıkladı!

Juventus'un eski yıldızı Andrea Pirlo, Şampiyonlar Ligi'ndeki favorilerini açıkladı ve kupayı üst üste 3 yıl kazanan Real Madrid'i favoriler arasında göstermedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pirlo, Şampiyonlar Ligi favorilerini açıkladı!
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02 Kasım 2018 00:36
Andrea Pirlo, Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında eski takımı Juventus olduğunu açıkladı.

"İKİ ADIM ÖNDE"

Şampiyonlar Ligi'ni son 3 yıldır kazanan Real Madrid'i favoriler arasında göstermeyen Pirlo, "Juventus dahil olmak üzere 5 takım kupayı alabilir. Juventus, Liverpool, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih favorilerdir. Bu arada Juventus, Serie A'da da diğerlerinin iki adım önünde olduğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

"SAHADAKİ SONUÇLAR GÖSTERİYOR"

Juventus'un yıldızı Ronaldo hakkında kısa bir açıklama yapan Pirlo, "Arkadaşlarım, Ronaldo'nun alçak gönüllü biri olduğunu söylüyor. Buna hiç şaşırmadım. Sahadaki sonuçlar bunu gösteriyor" dedi.

"DAHA AZ ŞANS BULABİLİR"

Juventus'ta serbest vuruşlarda etkili olacağını savunan Pirlo, "Rnaldo, Pjanic ve Dybala var. Üç oyuncu da çok iyi kullanıyor. Şu an Dybala ve Pjanic daha az şans bulabilir çünkü önceliği Ronaldo'ya veriyorlar" şeklinde konuştu.

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