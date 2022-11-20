Pınar Karşıyaka'da kötü seri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom'a 92-83 yenilen Pınar Karşıyaka, üst üste 3 maçını kazanamadı.



Ligi iyi başlayıp 3'te 3 yapan yeşil-kırmızılılar Tofaş ve Fenerbahçe Beko'nun ardından Türk Telekom'a da boyun eğdi.



Başantrenör Ufuk Sarıca yaptığı açıklamada, "Kaybetmemizde 2 önemli rol etken oldu. Birincisi boyalı alandaki savunma zafiyetimiz, ikincisi de top kayıplarıydı. Başa baş giden maçta son dakikalarda skorda skorda geri kalmamızın sebebi de düzen dışı yaptığımız çok basit top kayıpları oldu. Lige verilen 3 haftalık ara ve milli takıma giden oyuncularımızın yokluğundan dolayı takım ritmini bulamadığımızı gördük. Ancak beni üzen özellikle hem savunma hem hücumda hatalar yapmamız oldu" dedi.





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