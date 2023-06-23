Pınar Karşıyaka'da Kenan Sipahi yarışı

Transfer çalışmalarını sürdüren Pınar Karşıyaka, kaptan Kenan Sipahi'yi takımda tutmaya çalışıyor

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Pınar Karşıyaka'da Kenan Sipahi yarışı
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23 Haziran 2023 13:58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final oynadığı sezon biter bitmez transfere girişen Pınar Karşıyaka, kaptan Kenan Sipahi'yi takımda tutmaya çalışıyor.

Daha önce 2015-2016 sezonunda da kulüpte forma giyen, geçen sezon ligde 8.4 sayı, 3.1 ribaund, 4.7 asist ortalamalarıyla Kaf-Kaf'a büyük katkı yapan 28 yaşındaki guarda eski takımlarından Beşiktaş'ın da talip olduğu öğrenildi.

İddialı bir kadro kurmaya çalışan siyah-beyazlıların 2016-2019 yılları arasında ve Karşıyaka'ya dönmeden önce 2021-2022 sezonunda takımda forma giyen Kenan'ı çok istediği, yeşil-kırmızılıların ise tecrübeli oyuncuyu kadroda tutmaya çalıştığı belirtildi. Final oynayan kadrosundan McCollum ve Vitto Brown dışındaki yabancılarını değiştirmeye hazırlanan Karşıyaka'da yerlilerden Thomas Akyazılı'nın da kalması bekleniyor. Yeşil-kırmızılı ekip Anadolu Efes'ten aldığı 20 yaşındaki pivot Furkan Haltalı'nın transferini de resmi olarak duyuracak.

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