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Pierce'a göre LeBron'un en iyi takımı, 2012-13 Heat!

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, 2012-13 sezonundaki Miami Heat'in, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kariyerinde oynadığı en iyi takım olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Paul Pierce, 2012-13 sezonundaki Miami Heat'in, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kariyerinde oynadığı en iyi takım olduğunu söyledi.

LeBron, Dwyane Wade ve Chris Bosh'ın bulunduğu 2013 Heat kadrosu, normal seoznu 66-16 derecesiyle kapatmış ve bu süre zarfında 27 maçlık bir galibiyet serisi (NBA tarihindeki en uzun ikinci) de yakalamıştı.

ESPN'in "First Take" programında konuşan Pierce'a göre, mevzubahis kadro, James'in şimdiye kadar dahil olduğu en büyük takımdı:

"Üst üste 28 maç ve şampiyonluk kazanan takım, en iyisiydi. Bu tür galibiyet serilerini artık görmüyoruz bile. Lakers bunu 80'lerde yapmıştı. Arka arkaya 28 maç kazanmak ne demek?

O takım çok hızlı bir takımdı. Şutunuzu kullanır kullanmaz, savunmaya geri dönmeniz gerekiyordu. Her şut attığımda, hemen geri koşmaya başlardım. LeBron ve Wade'in kanatta bulunduğu o takım, cidden çok hızlıydı."

Heat, 2013'teki NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'ü yedi maçta eleyerek, şampiyonluğunu ilan etmişti.


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