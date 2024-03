NBA'in eski süperstarı Paul Pierce, New York Knicks ekibini "Instagram modellerine" benzetti.



Knicks iyi bir 2023-24 sezonu geçiriyor olsa da, Pierce NYC ekibinin gözüktüğü kadar iyi olmadığını öne sürdü.



Bir diğer efsanevi oyuncu ve eski takım arkadaşı Kevin Garnett ile sunduğu 'Ticket and The Truth' isimli podcast'in bölümünde Pierce, Knicks'i Instagram modelleriyle kıyasladı:



"Knicks tıpkı bir Instagram modeli gibi. Instagram'da gezerken bazısını gördüğümde 'Vay be, çok güzelmiş' diyorum. Sonra bizzat görünce 'Bu mudur?' oluyorum. Çok fazla filtre var."



Garnett bu görüşe katılmadığını belirtse de, Pierce konu hakkındaki tutumunu değiştirmedi.



Birkaç ay içinde Knicks'e karşı görüşlerini tamamen değiştirmiş olan Pierce, geçtiğimiz Ocak ayında New York ekibinin "Celtics'i atlatması" halinde bu sezon Doğu Konferansı Finalleri için büyük bir aday olduğunu söylemişti.





