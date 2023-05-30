PFDK'dan şike cezası: 1 yıl men

PFDK, Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan şike cezası: 1 yıl men
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30 Mayıs 2023 16:16
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen'e 'şike teşebbüsü' nedeniyle 1 yıl men cezası verdi.

Açıklamada, "şike teşebbüsü" gerekçesiyle kurula sevk edilen Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e de 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.

TFF'nin açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 56 bin, medyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya da 52 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi. 

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