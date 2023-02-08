Petkimspor'dan AFAD'a deprem bağışı

Tüm Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası yardım seferberliği başlatırken, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor da kampanyalara destek oldu.



Petkimspor, evi Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda 23 Ocak'ta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'le oynadığı son iç saha karşılaşmasının tüm gelirini AFAD'a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) bağışladı.



Kulüpten, "Aliağa Petkimspor ailesi olarak evimizde en son oynadığımız Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmasından elde ettiğimiz tüm bilet gelirlerini AFAD'a bağışlıyoruz" açıklaması yapıldı.

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