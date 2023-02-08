Petkimspor'dan AFAD'a deprem bağışı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor deprem felaketi için bilet gelirlerini AFAD'a bağışlayacağını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Petkimspor'dan AFAD'a deprem bağışı
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08 Şubat 2023 16:19
Tüm Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası yardım seferberliği başlatırken, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor da kampanyalara destek oldu.

Petkimspor, evi Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda 23 Ocak'ta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'le oynadığı son iç saha karşılaşmasının tüm gelirini AFAD'a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) bağışladı.

Kulüpten, "Aliağa Petkimspor ailesi olarak evimizde en son oynadığımız Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmasından elde ettiğimiz tüm bilet gelirlerini AFAD'a bağışlıyoruz" açıklaması yapıldı.
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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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