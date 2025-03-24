Petkimspor Avrupa'da çeyrek final aşkına

Basketbolda Avrupa arenasındaki ilk sezonunda elemelerden çıkarak son 16 takım arasına kalan Aliağa Petkimspor, 25 Mart Salı günü çeyrek finale yükselmek için son maçını oynayacak.



Temsilcimiz Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde İtalya'da Pallacanestro Reggiana'ya konuk olacak. Reggio Emilia'daki Palasport Giulio Bigi'de oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.



Tenerife'nin 5'te 5 yaparak çeyrek finali garantilediği grupta son hafta öncesi Reggiana ve Baxi Manresa'nın 2'şer, Petkimspor'un 1 galibiyeti bulunuyor.



Son maçlarda Manresa deplasmanda Tenerife'ye mağlup olur, Petkimspor da Reggiana'yı en az 12 sayı farkla yenerse üçlü averajla ikinci sırayı elde edip adını çeyrek finale yazdıracak. Daha önce Manresa'dan 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Petkim, Reggiana'ya ise evinde 91-87 yenilmişti. Petkimspor, Süper Lig'de ise hafta sonu Tofaş'a evinde 95-88 yenilerek 8 galibiyetle alt sıralarda kalmıştı.



